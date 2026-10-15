Czy rząd Tuska dobrze służy krajowi? Polacy odpowiedzieli

Jak wynika z badania, Polacy nie są zadowoleni z tego, jak działa rząd Koalicji 15 października. Na zadane przez ankieterów pytanie 49,3 proc. respondentów odpowiedziało, że rząd źle służy Polsce (38,8 proc. uznało, że ta zdecydowanie źle służy krajowi, natomiast 10,5 proc. stwierdziło, że "raczej" źle). Przeciwnego zdania jest 42,1 proc. badanych (21,4 proc. zdecydowanie pozytywnie, a 20,7 proc. "raczej tak"). Tylko 8,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co nie dziwi, wyniki znacznie różnią się pod względem tego, na jakie partie głosują badani. Wyborcy partii rządzących w ogromnej większości (96 proc.) uważają, że rząd służy Polsce. Przeciwnego zdania jest tylko 3 proc. badanych z tej grupy.

Elektorat opozycji jest wobec gabinetu Donalda Tuska znacznie bardziej krytyczny. W tej grupie 86 proc. respondentów negatywnie ocenia jego działania. Ocenę pozytywną wystawiło 12 proc. badanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Radia Zet zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, w dniach 2-3 października, na próbie 1072 osób.

Coraz więcej niezadowolonych z rządu

Oceny rządu Donalda Tuska systematycznie spadają. 43 proc. biorących udział w badaniu CBOS nie jest zadowolonych z obecnego rządu. To o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z wrześniem.

31 proc. Polaków jest zadowolonych z rządu Donalda Tuska i deklaruje się jako jego zwolennicy. Oznacza to, że w stosunku do sondażu CBOS z września, pozytywne oceny rządu spadły o 2 pkt proc.

22 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec rządu Donalda Tuska. To wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do sondażu CBOS z września.

4 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Na temat wyników działalności rządu pozytywnie wypowiada się prawie co trzeci spośród badanych, zaś więcej niż co drugi wystawia w tym kontekście notę negatywną. Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów.

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