Duże zmiany w nowym sondażu. Tak zagłosowaliby Polacy

Z nowego sondażu OGB, przeprowadzonego na próbie dwóch tysięcy osób wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie premiera Donalda Tuska chce zagłosować 35,9 proc. Polaków. To spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z sondażem OGB z września.

Sondaż: KO na pierwszym miejscu. PiS drugi

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25 proc. uczestników sondażu. Oznacza to wzrost poparcia o 2,4 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej z niewielką stratą do Konfederacji

Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała 11,8 proc. poparcia. To spadek o 2,1 pkt proc.

Niewielką stratę do Konfederacji notuje Konfederację Korony Polskiej, którą – zgodnie z wynikami sondażu – popiera 11,3 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,9 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która w sondażu notuje poparcie na poziomie 6,1 proc. – to spadek o 0,8 pkt proc.

Rozwój Plus, Razem, Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Rozwój Plus z wynikiem 3,6 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.), Razem – 2,8 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Polska 2050 – 2,2 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz PSL – 1,3 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Sondaż w przeliczeniu na posłów w Sejmie

W przeliczeniu na mandaty w Sejmie takie wyniki w sondażu oznaczają:

Koalicja Obywatelska – 202 posłów,

Prawo i Sprawiedliwość – 139 posłów,

Konfederacja – 55 posłów,

Konfederacja Korony Polskiej – 51 posłów,

Lewica – 13 posłów.

W poprzednim sondażu OGB, przeprowadzonym w dniach 18-22 września, ale na mniejszej próbie respondentów, bo tysiąca, Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 201 posłów. PiS – 125 mandatów, a Konfederacja – 63 posłów. Konfederacja Korony Polskiej zdobyłaby 43 mandaty. Lewica – 19, zaś Rozwój Plus – 9 posłów.

Sondaż OGB przeprowadzony został w dniach 1–13 października 2026 roku na próbie 2000 osób.

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