Fatalne oceny rządu Tuska. Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu CBOS ankietowanych zapytano o ocenę rządu premiera Donalda Tuska.

CBOS podkreśla, że październik przynosi niewielkie i niejednoznaczne zmiany stosunku do rządu koalicji KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

Sondaż: 43 proc. Polaków niezadowolonych z rządu Tuska

43 proc. ankietowanych nie jest zadowolonych z obecnego rządu. To o 2 pkt proc. w porównaniu z wrześniem.

31 proc. Polaków jest zadowolonych z rządu Donalda Tuska i deklaruje się jako jego zwolennicy. Oznacza to, że w stosunku do sondażu CBOS z września, pozytywne oceny rządu spadły o 2 pkt proc.

22 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec rządu Donalda Tuska. To wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do sondażu CBOS z września.

4 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Na temat wyników działalności rządu pozytywnie wypowiada się prawie co trzeci spośród badanych, zaś więcej niż co drugi wystawia w tym kontekście notę negatywną. Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów.

Polaków zapytano o gospodarkę

W październikowym sondażu CBOS blisko co trzeci badany (31 proc.) pozytywnie zapatruje się na perspektywy gospodarcze Polski, natomiast sceptycyzm w tej kwestii wyraża prawie trzy piąte badanych (57 proc.). W tym aspekcie również mamy do czynienia ze wzrostem odsetka badanych niemających sprecyzowanych poglądów (z 9 proc. do 13 proc.).

54 proc. uczestników sondażu niezadowolonych z Tuska

Satysfakcję z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu wyraża w sondażu CBOS taki sam odsetek badanych, jak przed miesiącem (33 proc.), zaś niezadowoleni z premiera stanowią obecnie 54 proc. ogółu badanych (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do września).

Sondaż CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" (438) przeprowadzono w dniach od 1 do 11 października 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 1028 osób (w tym: 60,7 proc., metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 14,0 proc. – CAWI).

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