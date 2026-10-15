Tusk zwrócił się do Ukraińców i Zełenskiego. "Mogę was uspokoić"

"Po moich rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli dzisiaj, mogę was uspokoić, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydencie Wołodymyrze Zełenski: NIE JESTEŚCIE SAMI" – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Szczyt UE w Brukseli

W czwartek w Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej.

Podczas dwudniowego posiedzenia przywódcy państw unijnych omówią przede wszystkim przyszły budżet Wspólnoty na lata 2028–2034, wysokie ceny energii, zaostrzenie podejścia do migracji oraz dalsze wsparcie Ukrainy.

Zełenski będzie na miejscu. Ukraina jednym z tematów szczytu

W posiedzeniu osobiście udział weźmie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi unijnym liderom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą, w tym konieczność wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i potrzebę ochrony infrastruktury energetycznej.

Tematem szczytu unijnych przywódców będą też dalsze sankcje UE wobec Rosji.

W ocenie prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy Unia Europejska powinna rozważyć zablokowanie eksportu rosyjskiego zboża przez bałtyckie porty. Litewski przywódca stwierdził też, że należy przyspieszyć negocjacje akcesyjne z Kijowem. – Ukraina musi otrzymywać pozytywne sygnały, a w obecnej sytuacji tylko Europa może je wysłać. Jednym z najsilniejszych jest perspektywa integracji Ukrainy z Unią Europejską – powiedział.

Przywódcy UE wezwą Zełenskiego do powściągliwości w krytyce Trumpa?

Brytyjski dziennik "Financial Times" napisał w czwartek, że przywódcy państw Unii Europejskiej zamierzają wezwać w piątek w Brukseli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do powściągliwości w publicznej krytyce Donalda Trumpa. Gazeta powołała się na przedstawicieli UE zapoznanych z przygotowaniami do Rady Europejskiej.

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