UE nakłada rekordowe sankcje na Rosję. Uderzą w ponad 1,6 tys. osób i firm

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednogłośnie przyjęli nowy pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący ponad 1,6 tys. osób i podmiotów. To największa jednorazowa lista sankcyjna w historii UE, która zwiększa dotychczasową liczbę objętych restrykcjami pozycji o połowę. Ponad połowa nowych wpisów dotyczy łańcucha produkcji pocisków balistycznych.

"Ministrowie spraw zagranicznych państw UE właśnie przyjęli decyzję o objęciu sankcjami blisko 1,6 tys. nowych podmiotów i osób związanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym" – przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Unia wprowadza nowe sankcje

Głównym celem sankcji jest ograniczenie rosyjskich możliwości produkowania broni wykorzystywanej w wojnie przeciwko Ukrainie, zwłaszcza rakiet i dronów. Unijne restrykcje mają sprawić, że wytwarzanie uzbrojenia będzie trudniejsze, wolniejsze i bardziej kosztowne. Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, inicjatywa przygotowania listy wyszła z Polski, która uczestniczyła również w jej opracowaniu.

Sankcjami objęto także 77 osób związanych z wyborami do rosyjskiej Dumy Państwowej, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Parlament Europejski uznał te wybory za sfałszowane i niedemokratyczne, a UE potępiła ich organizację na okupowanych terytoriach Ukrainy. Nałożone restrykcje obejmują zakaz wjazdu na teren Unii oraz zamrożenie aktywów.

Kolejne pieniądze dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że wojna weszła w bardzo niebezpieczny etap, a Rosja kontynuuje ataki na ludność cywilną. Podkreśliła poparcie dla apelu Wołodymyra Zełenskiego o zawieszenie broni, które chroniłoby dostawy żywności i infrastrukturę energetyczną. Zapowiedziała również rozmowy o finansowaniu Ukrainy oraz przekazanie dodatkowych środków na drony i pociski, aby wzmocnić jej obronę i ochronę przestrzeni powietrznej.

– Ukraina będzie głównym tematem posiedzenia Rady Europejskiej w tym tygodniu. Omówimy jej potrzeby finansowe na nadchodzący rok oraz sposoby pozyskania nowego wsparcia na arenie międzynarodowej. W tym tygodniu UE przeznaczy również dodatkowe środki na drony i pociski, aby wzmocnić obronność Ukrainy i chronić jej przestrzeń powietrzną – przekazała von der Leyen.

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