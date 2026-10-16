Żurek znów uderza w Brauna. "Do trzech lat więzienia"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował we wpisie na platformie X, że "immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich".

Żurek chce uchylenia immunitetu Brauna. Skierował wniosek

"Skierowałem do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piąty już wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi" – przekazał.

Waldemar Żurek przypomniał, że "25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau". "Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu" – dodał.

Braunowi grozi do trzech lat więzienia

"Każdą kolejną prowokację i każdy przypadek łamania prawa rozliczymy do końca. Prokuratura posiada materiał dowodowy umożliwiający postawienie zarzutów z artykułu 55 ustawy o IPN. Czekamy na decyzję Parlamentu Europejskiego. Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia" – poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Komunikat prokuratury

W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że prokurator wszczął postępowanie z urzędu, a zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Grzegorza Brauna przestępstwa polegającego na: publicznym, tj. za pośrednictwem sieci Internet na terenie całej Polski oraz innych miejsc objętych zasięgiem sieci, w dniu 25 sierpnia 2026 roku w Krakowie, w trakcie transmitowanej na żywo wypowiedzi związanej z przebiegiem czynności procesowych związanych z przedstawieniem mu zarzutów publicznie i wbrew faktom zaprzeczył zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 1941-1944 w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych.

Chodzi o przestępstwo z artykułu 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 102).

Czytaj też:

Braun bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował Czytaj też:

Będzie siłowe doprowadzenie Brauna do prokuratury? Żurek złożył wniosek