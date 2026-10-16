Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Zatrzymano Ukraińca

We wrześniu na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej wybuchł pożar. Ogień objął obudowę skrzynki zasilającej i uszkodził również agregat prądotwórczy. Strażacy ugasili pożar, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

W piątek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Polsce obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w podpaleniu naziemnej stacji. Według śledczych to trzecia osoba związana z tym zdarzeniem. Mężczyzna miał wcześniej obserwować obiekt i sprawdzać jego zabezpieczenia, zanim dwóch obywateli Turcji dokonało podpalenia.

Jak ustaliła ABW, Ukrainiec wykonywał zdjęcia i nagrania, które przesyłał za pośrednictwem komunikatora internetowego. Po przejściu weryfikacji otrzymał zadanie rozpoznania terenu stacji oraz jej systemów ochrony. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przebywa w areszcie od 30 września.

Turcy podpalili stację Starlink

Do pożaru doszło wieczorem 23 września. Kilka godzin później polski patrol policji wylegitymował w pobliżu dwóch obywateli Turcji, którzy są obecnie podejrzewani o dokonanie podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Funkcjonariusze pozwolili im odejść, ponieważ w tamtym momencie nie było jeszcze podstaw, by uznać zdarzenie za akt dywersji.

Obaj Turcy zostali później zatrzymani w Niemczech na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Polskę. Po przekazaniu do kraju mają odpowiadać przed sądem za działania dywersyjne na rzecz obcego wywiadu.

W Niemczech zatrzymano również 24-letnią obywatelkę Turcji, która miała przywieźć podejrzanych do Polski, oraz kolejnego mężczyznę podejrzewanego o udzielanie im pomocy.

Tusk: Wojna hybrydowa

Sprawę zatrzymań wcześniej komentował już premier Donald Tusk. "Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

"Działania @PolskaPolicja i @ABW_GOV_PL we współpracy ze służbami niemieckimi (BKA) doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec 2 obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej. Zarzut-dywersja, sabotaż na rzecz obcego wywiadu" – dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie na portalu X.

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