Nowy komunikat polskiego MSZ ws. ataku żydowskich osadników na dyplomatów

"Atak powinien spotkać się ze stanowczą reakcją władz Izraela" – podkreśliło MSZ w komunikacie opublikowanym w niedzielę (18 października) w serwisie X oraz na stronie internetowej resortu.

MSZ wydało komunikat ws. ataku w Taybeh

Do incydentu doszło podczas wizyty w Taybeh, miejscowości znanej z wielowiekowej obecności chrześcijańskiej. W delegacji znajdowali się przedstawiciele europejskiego korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci, a także reprezentanci Kościoła katolickiego.

Według informacji przekazanych przez ministra spraw zagranicznych Belgii Maxime'a Prévota zamaskowani napastnicy zaatakowali uczestników wizyty. Francuski mer został pobity, a pojazd belgijskiego konsulatu uszkodzony. Prévot poinformował, że członkowie belgijskiej delegacji byli bezpieczni. Polskie MSZ przekazało wcześniej, że polskim dyplomatom nic się nie stało.

Resort dyplomacji zaznaczył, że solidaryzuje się ze stanowiskami ministrów spraw zagranicznych Francji i Belgii w sprawie incydentu. Zaapelował także o powstrzymanie spirali przemocy na Zachodnim Brzegu i działanie z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Konwój z polskimi dyplomatami zaatakowany przez izraelskich osadników

W sobotę (17 października) rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że według wstępnych ustaleń za atakiem mogli stać izraelscy osadnicy.

Polska zażądała od władz Izraela pilnych i szczegółowych wyjaśnień, ustalenia sprawców oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Resort oczekuje również działań, które zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości – przekazał Wewiór.

Według mediów izraelska policja wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Izraelskie wojsko określiło atak jako poważny akt przemocy, zaznaczając jednocześnie, że wizyta delegacji nie była z nim uzgodniona, a na miejscu nie było izraelskich żołnierzy.

Taybeh leży na Zachodnim Brzegu, terytorium palestyńskim okupowanym przez Izrael od 1967 r. W ostatnich latach dochodzi tam do licznych incydentów związanych z przemocą ze strony osadników żydowskich wobec Palestyńczyków.

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