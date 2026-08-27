Żydowski osadnik zaatakował zakonnicę. Sąd w Izraelu wydał wyrok

Sędzia Ophir Tischler oparł orzeczenie na opinii psychiatrycznej, według której Schreiber cierpi na schizofrenię, a podczas ataku przechodził epizod psychotyczny.

Jednocześnie sąd nakazał umieszczenie go w placówce psychiatrycznej na okres do sześciu lat. Mężczyzna może zostać zwolniony wcześniej, jeśli rada psychiatryczna uzna, że jego stan zdrowia uległ poprawie.

Atak na zakonnicę. Napastnik powalił ją na ziemię i kopał po głowie

Do napaści doszło 28 kwietnia br. w pobliżu Grobu Króla Dawida, niedaleko Opactwa Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Schreiber popchnął katolicką zakonnicę na ziemię, a następnie kopnął ją w głowę.

W kwietniu został aresztowany i oskarżony o napaść oraz wrogość wobec grupy wyznaniowej. Nagrania przedstawiające atak rozpowszechniły się w mediach społecznościowych i wywołały oburzenie.

Napastnik z Izraela uznany przez sąd za chorego psychicznie

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło wówczas napaść, podkreślając zobowiązanie Izraela do ochrony wolności religijnej i bezpieczeństwa wszystkich wspólnot wyznaniowych.

W ekspertyzie psychiatrycznej zaznaczono, że nie ma rozstrzygających dowodów wskazujących, w jaki sposób zaburzenia psychiczne Schreibera doprowadziły do ataku, stwierdzono jednak, że jego choroba miała wpływ na jego działania.

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