"Apelujemy o zachowanie spokoju". Nowy komunikat dowództwa

W komunikacie opublikowanym po godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o podjęciu czynności mających na celu weryfikację podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy.

Jak wyjaśniono, poszukiwania prowadzone są na południe od Lublina, w rejonie Jeziora Zemborzyckiego. Uczestniczą w nich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Trwają poszukiwania obiektu

Po godzinie 13 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało kolejny komunikat.

"Informujemy, że służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy.

Jak podkreśla DORSZ: "W działaniach uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystywany jest również wojskowy śmigłowiec. Czynności prowadzone są we współpracy z Policją i Żandarmerią Wojskową. Mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia".

Dowództwo zwraca uwagę, że "na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, w tym zjawiska lub anomalie meteorologiczne, a także potencjalne działania o charakterze przemytniczym lub prowokacyjnym". "Żaden z tych wariantów nie został dotychczas potwierdzony" – dodaje.

Apel DORSZ do mieszkańców

"Jednocześnie zwracamy uwagę na pojawiające się w przestrzeni doniesienia dotyczące zdarzenia. Na obecnym etapie brak jest podstaw do potwierdzenia ich autentyczności oraz związku z prowadzonymi działaniami. Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego" – głosi komunikat. "Apelujemy o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Przypominamy, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać realizacji celów działań dezinformacyjnych oraz wzmacnianiu wrogich narracji" – czytamy.

DORSZ zaznacza, że "w przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, apelujemy by się do nich nie zbliżać się, nie dotykać ich ani nie podejmować prób ich przemieszczania". Dowództwo podkreśla, że "o takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112".

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. O kolejnych ustaleniach będziemy informować po ich potwierdzeniu" – zapewniono.

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