Nowe ustalenia ws. drona. Litwa wskazuje na Polskę

Władze Litwy ogłosiły w niedzielę rano alarm powietrzny w centralnej i północnej części kraju po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu latającego. Mieszkańców wezwano do udania się do schronów.

Dron nadleciał z terytorium Polski? Głos z litewskiego MON

Szef litewskiego MON Robertas Kaunas przekazał, że odnaleziony w niedzielę obiekt prawdopodobnie wleciał w litewską przestrzeń powietrzną od strony Polski. Jak poinformował, w związku z incydentem zaproponowano Polsce wspólne śledztwo.

"Wstępnie ustalono, że obiekt wszedł w przestrzeń powietrzną Litwy z terytorium Polski. Skontaktowałem się już z polskim ministrem obrony i poprosiłem o współpracę w celu wspólnego zbadania tego incydentu" – zakomunikował w rozmowie z dziennikarzami Kaunas, cytowany przez agencję BNS.

Gdzie znaleziono szczątki drona? Padła nazwa miejscowości

Z koeli litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) przekazało wcześniej, że szczątki drona zostały prawdopodobnie odkryte obok wsi Jodańce. Jak poinformował szef MON Litwy, część szczątków uderzyła w cywilny pojazd. Jodańce są położone około 10 km od granicy z Łotwą i około 216 km od granicy z Polską w linii prostej.

– Nic nie wskazuje na to, żeby ze strony Polski na Litwę wleciał jakikolwiek dron – powiedział radiu RMF FM rzecznik polskiego MON Janusz Sejmej. Przedstawiciel resortu przekazał, że ubiegłej nocy polskie siły zbrojne nie zaobserwowały żadnej aktywności bezzałogowych statków powietrznych w północnej części Polski.

Niezidentyfikowany obiekt w Polsce? Jest komunikat

Do niebezpiecznej sytuacji mogło dojść również w Polsce. W komunikacie opublikowanym po godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o podjęciu czynności mających na celu weryfikację podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy.

Jak wyjaśniono, poszukiwania prowadzone są na południe od Lublina, w rejonie Jeziora Zemborzyckiego. Uczestniczą w nich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

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