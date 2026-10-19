"Porwanie Piusa XIII". Już dziś spotkanie z Pawłem Lisickim

Spotkanie z redaktorem naczelnym tygodnika "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim odbędzie się dzisiaj, tj. w poniedziałek 19 października o godz. 18:00 w kawiarni Agere Contra przy ul. Chłodnej 2/8 w Warszawie. Rozmowę poprowadzi Tomasz Sztreker.

Wydarzenie poświęcone będzie jednej z najbardziej niepokojących wizji dotyczących losów Kościoła XX wieku: próbie usunięcia papieża, złamania ciągłości i otwarcia drogi do głębokiej przebudowy katolicyzmu. Punktem wyjścia będzie najnowsza książka Pawła Lisickiego oraz pytanie, gdzie kończą się historyczne fakty, a zaczynają hipotezy dotyczące modernizmu, zmian soborowych i walki o kierunek Kościoła.

"Przyjrzymy się atmosferze ostatnich lat pontyfikatu Piusa XII, sporom teologicznym oraz środowiskom, które dążyły do radykalnej zmiany języka, liturgii i sposobu rozumienia misji Kościoła. Zastanowimy się również, czy wydarzenia po śmierci Piusa XII były naturalnym rozwojem wcześniejszych procesów, czy rzeczywiście oznaczały zerwanie z dotychczasowym porządkiem. To będzie rozmowa o historii, ideach, władzy i pytaniu, które wciąż budzi emocje: co naprawdę wydarzyło się w Kościele w połowie XX wieku?" – zapowiada Agere Contra.

"Porwanie Piusa XIII". Nowa książka Pawła Lisickiego

Czy żyjemy w epoce nadchodzącego Antychrysta? Czy jego znakiem nie jest liberalny globalizm, który próbuje wykluczyć z życia państw Boga i religię? Czy katolicyzm, głosząc kult godności człowieka, nie podporządkował się mocom zła?

Książka Pawła Lisickiego pt. "Porwanie Piusa XIII. Nowela antyglobalistyczna" opowiada o cudownej interwencji w historię. Widząc narastającą wielką apostazję, Bóg objawia się nowo wybranemu papieżowi, który chce przywrócić w Kościele Tradycję. Widzi, że ludzkość czeka katastrofa i ogłasza powszechną pokutę. Poparcia szuka wśród tych, których wcześniej ekskomunikował Watykan. Czy taka kontrrewolucja, najbardziej reakcyjny akt odrzucenia demokracji liberalnej w ostatnim wieku, może się udać?

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