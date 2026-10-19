"Nie ma innego mechanizmu". Nawrocki: Wobec prezydenta, a więc w obecności

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w poniedziałek nominacje sędziowskie i asesorskie. Sędziów i asesorów sądowych w Polsce mianuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Nominacje sędziowskie i asesorskie. Nawrocki zabrał głos

Podczas przemówienia Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że "nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego doświadczenia ustrojowego, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią Rzeczypospolitej Polskiej, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a więc w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

– Więc do kamer, drodzy państwo, wysyłam jasny sygnał, że dzisiaj, potwierdzam uroczyście, że dzisiaj oto ta grupa sędziów, która jest w sali kolumnowej, oficjalnie została sędziami Rzeczypospolitej Polskiej, bo wybrany z woli narodu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i państwa zaangażowania oraz ciężkiej pracy – podkreślił.

Karol Nawrocki dodał, że "tak bowiem zdecydowali prawodawcy, że oto prezydent wybierany z powszechnego wyboru całego narodu ma bezpośrednio wręczać te nominacje i przyjmować przysięgę polskich sędziów".

– To wyraz wielkiego uznania Rzeczpospolitej Polskiej dla zadań, których państwo się podejmujecie – ocenił.

Prezydent: Konstytucja jest najważniejszym źródłem prawa

Ponadto prezydent zauważył, że „zarówno w artykule ósmym, jak i w artykule 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przeczytamy, że to ona jest najważniejszym, podstawowym, fundamentalnym i zasadniczym źródłem prawa w naszej ukochanej ojczyźnie”.

– Ani w jednym, ani w drugim artykule, drodzy państwo, nie ma międzynarodowych trybunałów, jednych i drugich komisji, które opiniują polski system prawny – zauważył prezydent Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Polacy w sondażu ocenili Nawrockiego. Prezydent może mieć powody do zadowolenia Czytaj też:

Kto ma rację w sporze Tuska z Nawrockim? Polacy wydali werdykt