Polacy w sondażu ocenili Nawrockiego. Prezydent może mieć powody do zadowolenia

W nowym sondażu OGB dla stan360.pl Polaków zapytano o ocenę działalności prezydenta Karola Nawrockiego.

Sondaż: Polacy ocenili działalność prezydenta. Przeważa pozytywne zdanie

Łącznie 47,41 proc. Polaków ocenia działalność głowy państwa pozytywnie. To wzrost 1,87 pkt proc. w porównaniu z badaniem z poprzedniego miesiąca. We wrześniowym sondażu OGB prezydenta Karola Nawrockiego dobrze oceniało 45,54 proc. uczestników badania. Zdecydowanie pozytywną opinię o działalności prezydenta wyraziło 32,64 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej dobrze" wskazało natomiast 14,77 proc. badanych.

35,15 proc. ankietowanych ma negatywne zdanie o prezydenturze Karola Nawrockiego. W tej grupie uczestników sondażu 24,71 proc. wystawiło głowie państwa ocenę "bardzo złą", a 10,44 proc. ankietowanych – "raczej złą".

Z kolei neutralne stanowisko wobec działalności prezydenta zajęło 17,44 proc. uczestników sondażu.

Nawrocki odbudowuje dobre oceny

Oznacza to, że przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wynosi ponad 12 pkt proc. Wyniki pokazują jednocześnie wyraźną polaryzację opinii: odpowiedzi skrajne – "bardzo dobrze" i "bardzo źle" – były wybierane znacznie częściej niż ich umiarkowane odpowiedniki.

OGB podkreśla, że pomimo poprawy wyniku względem wrześniowego sondażu, aktualne notowania prezydenta Karola Nawrockiego pozostają niższe od wyniku odnotowanego w sierpniowym badaniu. Wtedy to działalność głowy państwa. pozytywnie oceniało 52,54 proc. ankietowanych. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy odsetek dobrych ocen prezydenta Karola Nawrockiego zmniejszył się zatem o 5,13 pkt proc. Październikowy sondaż może jednak wskazywać, że po wrześniowym spadku notowania głowy państwa zaczęły się odbudowywać.

Sondaż OGB przeprowadzono w dniach od 1 do 7 października 2026 roku na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób.

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