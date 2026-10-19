Szydło uderza w Tuska. "Stroi się w piórka obrońcy Polski przed nielegalną migracją"

Premier Donald Tusk napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić".

"Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli" – dodał szef rządu.

Szydło reaguje na wpis Tuska. "Stroi się w piórka obrońcy Polski przed nielegalną migracją"

Do wpisu premiera odniosła się Beata Szydło, była premier, europoseł PiS.

"Donald Tusk stroi się w piórka obrońcy Polski przed nielegalną migracją. Tymczasem wszyscy pamiętamy, co on i jego ludzi wyczyniali na granicy w 2021 roku. osobiście dobrze pamiętam również, jak Tusk, jako szef Rady Europejskiej w 2017 roku, wygrażał mojemu rządowi, gdy odmówiliśmy przyjęcia migrantów" – napisała.

Beata Szydło przypomniała słowa Donalda Tuska: "Jeśli polski rząd będzie zdecydowany nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie się to wiązało nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Taka jest cena członkostwa w Unii Europejskiej".

"Tusk twierdzi, że »liderzy Europy« usłyszeli od niego, że »w kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni«. Doprawdy? Zobaczymy, co zrobi Tusk, gdy 1 stycznia 2027 Polskę zacznie obowiązywać Pakt Migracyjny" – podkreśliła była premier.

Szczyt przywódców UE. Rozmawiali m.in. o migracji

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbył się szczyt Unii Europejskiej. W piątek tematem obrad była m.in. migracja. Przed szczytem unijni dyplomaci spodziewali się, że premier Hiszpanii Pedro Sanchez szykuje odpór w związku z krytyką innych stolic, związaną z wprowadzoną przez Hiszpanię amnestią migracyjną. Na podstawie tej decyzji zalegalizowano pobyt cudzoziemców przebywających w tym kraju bez wymaganych dokumentów.

Unijni przywódcy dyskutowali w piątek też o tym, co można zrobić, by zapobiec nagłym, sterowanym napływom migrantów i jak sobie z nimi radzić.

Komisja Europejska zaproponowała wcześniej plan, który ma przygotować Unię na wypadek takich sytuacji kryzysowych. Wśród potencjalnych rozwiązań jest zawieszenie prawa do azylu.

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