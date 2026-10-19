Bosak stanowczo wyklucza współpracę z Tuskiem. "Oszczerstwa i pomówienia"

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, powiedział w poniedziałek w Telewizji Republika, że "bez paktu senackiego nie ma możliwości wygrania wyborów do Senatu, ponieważ siły skupione wokół koalicji Donalda Tuska mają zawarte porozumienie i to porozumienie pozwala wygrywać".

Bosak chce paktu senackiego prawicy. "Do Sejmu sytuacja jest inna"

– Do Sejmu sytuacja jest inna. Mamy wiele środowisk politycznych. Wyborcy w swojej mądrości muszą ocenić, komu zaufać, komu dać poparcie, komu dać szanse wzrostu na scenie politycznym, komu to poparcie zredukować, czy przesunąć do drugiego szeregu. Ja naturalnie jestem jednym z liderów Konfederacji, więc uważam, że to jest najwłaściwsza propozycja polityczna, żeby przesunąć naszą scenę polityczną we właściwym kierunku – podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że Konfederacji przez siedem lat istnienia w parlamencie częściowo się to udało.

– Inne partie podchwyciły różne nasze hasła, schowały różne niewygodne elementy programu – mówił.

Współpraca Konfederacji z Koalicją Obywatelską? Bosak stanowczo wyklucza

Krzysztof Bosak pytany o to, czy Konfederacja chciałaby współpracować z Koalicją Obywatelską po przyszłorocznych wyborach, odpowiedział, że "to są pomówienia i oszczerstwa".

– Jesteśmy po to, żeby odsunąć układ Donalda Tuska od władzy. Jeżeli wyborcy dadzą nam mandat, zrobimy to – dodał.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że definitywnie wyklucza to, "żebyśmy przyłożyli rękę do przedłużenia władzy Donalda Tuska i jego ludzi".

Dopytywany o to, czy to oznacza wykluczenie współpracy z Koalicją Obywatelską po przyszłorocznych wyborach, współlider Konfederacji odpowiedział, że tak.

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