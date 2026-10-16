Sikorski uderza w Nawrockiego za doniesienia o Braunie. "To oburzające"

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", który został opublikowany we wtorek, był pytany m.in. o Konfederację Korony Polskiej.

Prezydent Nawrocki zapytany o Konfederację Korony Polskiej

– Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – powiedział.

Pytany o zarzuty o związki prorosyjskie wobec Korony, prezydent zauważył, że są takie zarzuty.

– Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest – zauważył.

Prezydent dodał, że to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość.

Karol Nawrocki podkreślił, że między nim a Grzegorze Braunem jest "ogromna ilość różnic", które – jak mówił – były widoczne w kampanii wyborczej i wcześniej, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Dodał też, że inaczej patrzą na wiele kwestii historycznych.

– Są rzeczy, z którymi się radykalnie nie zgadzam, ale zauważam oczywiście te 10 proc. obywateli, którzy skłaniają się do oddawania głosu na tego typu partie – powiedział.

Nawrocki negocjuje prawicowy pakt senacki?

Z kolei w czwartek portal Onet.pl napisał, że otoczenie prezydenta negocjuje pakt prawicy do Senatu, a Grzegorz Braun jest zainteresowany udziałem w tym pakcie.

Sikorski uderza w prezydenta za słowa o Braunie. "To oburzające"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o te doniesienia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", stwierdził, iż "to zaskakujące, że prezydent, choć sam też jest ukrainosceptykiem i zachodosceptykiem, chce dopuścić Brauna do politycznego mainstreamu".

– Że autorytetem urzędu chce wybielić antyukraińskich, antyzachodnich, prorosyjskich antysemitów. To oburzające. Uważam, że niestety prezydentowi jest ideowo bliżej do tych antysemitów niż do umiarkowanych partii prawicowych w Europie z EPP – ocenił Radosław Sikorski.

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