Zaprzysiężenie Gibały. Trzech byłych prezydentów Krakowa zbojkotuje uroczystość

Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Druga tura wyborów odbyła się 12 października.

Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa

Łukasz Gibała zdobył 62,12 proc. głosów. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL zdobyła 37,88 proc. poparcia.

Na Łukasza Gibałę, założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, kandydata bezpartyjnego, zagłosowały w niedzielę 161 184 osoby, a na popieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską – 98 306 mieszkańców Krakowa.

Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła 44,27 proc.

We wtorek zaprzysiężenie Łukasza Gibały

Nowo wybrany prezydenta Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie 20 października podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Zaprzysiężenie odbędzie się o godz. 18:30 w sali obrad urzędu miasta przy pl. Wszystkich Świętych.

W czasie ceremonii zaprzysiężenia nowy prezydent odbiera od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej dokument potwierdzający wybór na prezydenta Krakowa.

Następnie składa ślubowanie brzmiące: "Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta".

Insygnia władzy, czyli łańcuch i klucz do bram miasta, przekazuje prezydentowi ustępujący włodarz. Łukaszowi Gibale przekaże je pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.

Majchrowski, Miszalski i Bachmiński zbojkotują zaprzysiężenie Gibały

Portal Kanał Krakowski informuje jednak, że trzech byłych prezydentów Krakowa ma zamiar zbojkotować zaprzysiężenie Łukasza Gibały.

Na uroczystości nie pojawi się Jacek Majchrowski – sprawujący urząd prezydenta Krakowa najdłużej w historii współczesnego Krakowa (2002–2024), Aleksander Miszalski – odwołany w referendum poprzednik Łukasza Giabały oraz Krzysztof Bachmiński – prezydent Krakowa w latach. 1990–1991.

Udział w uroczystości potwierdziło natomiast dwóch byłych gospodarzy miasta: Andrzej Gołaś (prezydent Krakowa w latach 1998–2002) oraz Józef Lassota (prezydent Krakowa w latach 1992–1997).

"Obaj politycy reprezentujący środowiska związane z krakowskim samorządem lat 90. postanowili podtrzymać tradycję i pojawić się na zaprzysiężeniu swojego następcy" – czytamy na portalu.

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