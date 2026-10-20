Zaskakujący ranking liderów politycznych. Bosak tuż za Tuskiem

OGB przeprowadziło nowy sondaż dla stan360.pl dotyczący liderów partii politycznych.

Sondaż liderów politycznych. Bosak tuż za Tuskiem. Kosiniak-Kamysz trzeci

Pierwsze miejsce w rankingu zajął premier Donald Tusk. 27,1 proc. ocenia szefa rządu dobrze, 16,4 proc. – ani dobrze, ani źle. Aż 55,7 proc. badanych ocenia jednak szefa rządu źle.

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i wicemarszałek Sejmu, zajął drugie miejsce w rankingu. 26,5 proc. ocenia go dobrze, 22,8 – ani dobrze, ani źle. Krzysztofa Bosaka ocenia źle 44,5 proc. ankietowanych.

Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. 24,4 proc. ankietowanych ocenia dobrze prezesa PSL. 27,1 proc. – ani dobrze, ani źle. 43,5 proc. ma złe zdanie o wicepremierze i szefie MON.

Czarzasty i Braun w czołówce. Morawiecki i Kaczyński poza stawką

Tuż za podium znalazł się Włodzimierz Czarzasty. 18,0 proc. uczestników sondażu ocenia dobrze marszałka Sejmu. 23,4 proc. – ani dobrze, ani źle. 50,3 proc. ocenia źle lidera Nowej Lewicy. 8,3 proc. deklaruje, że nie zna Włodzimierza Czarzastego.

Na piątym miejscu znalazł się Grzegorz Braun. 16,9 proc. ankietowanych ocenia dobrze lidera Konfederacji Korony Polskiej. 15,4 proc. – ani dobrze, ani źle. Negatywne zdanie o europośle ma 65,0 proc. respondentów.

Oceny negatywne. W czołówce Braun, Kaczyński i Morawiecki

Biorąc pod uwagę oceny negatywne, to najwięcej zgromadził ich Grzegorz Braun.

Drugi pod względem złych ocen jest Jarosław Kaczyński. 63,6 ankietowanych źle ocenia prezesa PiS. 18,9 proc. – ani dobrze, ani źle. 16,3 proc. ma dobre zdanie o Jarosławie Kaczyńskim.

Mateusz Morawiecki jest trzeci w niechlubnym rankingu. Byłego premiera źle ocenia 59,5 proc. badanych. 24,8 proc. – ani dobrze, ani źle. 14,9 proc. ocenia dobrze lidera Rozwoju Plus.

Tusk i Mentzen na kolejnych miejscach

Donald Tusk zajął czwarte miejsce. Złe zdanie o premierze ma 55,7 proc. ankietowanych. 16,4 proc. ocenia szefa rządu ani dobrze, ani źle. 27,1 proc. – dobrze

Piąty jest Sławomir Mentzen. Jednego z liderów Konfederacji źle ocenia 54,2 proc. ankietowanych. 25,9 proc. – ani dobrze, ani źle. Pozytywne zdanie o liderze Nowej Nadziei ma 16,7 proc. uczestników badania.

Źródło: OGB dla stan360. Termin badania: 01–07 października 2026 roku. CATI (N=1000)

Czytaj też:

Bosak stanowczo wyklucza współpracę z Tuskiem. "Oszczerstwa i pomówienia" Czytaj też:

Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu poparcia dla partii