Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu poparcia dla partii

Z nowego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, wynika, że najwyższym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 29,7 proc. ankietowanych. W porównaniu z badaniem z początku października oznacza oznacza to spadek poparcia o 0,9 pkt proc.

Sondaż: KO, PiS i Konfederacja na podium

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 17,2 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc.).

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,2 proc. To spadek poparcia o 0,9 pkt proc.

W Sejmie jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, Lewica i Rozwój Plus

Tuż za podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowania Grzegorza Brauna chce zagłosować 10 proc. Polaków. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Próg wyborczy przekracza także Lewica – 7,3 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.) oraz Rozwój Plus – 6,2 proc. wskazań (wzrost o 0,5 pkt proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Poza Sejmem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,4 proc. głosów (bez zmian), Partia Razem – 3,2 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), Polska 2050 – 0,4 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.).

Odsetek wyborców niezdecydowanych wynosi 8,4 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Wyniki sondażu w przeliczeniu na mandaty

W przeliczeniu sondażu na mandaty w Sejmie, oznacza to, że Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 184 posłów, a Lewica 34. Razem daje to zaledwie 218 mandatów, czyli poniżej progu większości bezwzględnej, która wynosi 231 głosów.

Jeśli chodzi o ugrupowania prawicowe, to PiS zdobywa 94 mandaty, Konfederacja – 69 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – 49 mandatów, a Rozwój Plus – 30 mandatów. Łącznie oznacza to 242 mandatów.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 16–18 października 2026 roku metodą połączonych wywiadów telefonicznych oraz internetowych (CATI&CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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