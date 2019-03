Suski porównuje pensje posła i nauczyciela. Szokujące słowa

Te słowa na pewno nie załagodzą sporu pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem. Zapewne nie spodobają się także wielu nauczycielom. W rozmowie z "Super Expressem" szef gabinetu politycznego premiera, minister Marek Suski porównał wynagrodzenia posłów i nauczycieli. – Posłowie mają 8 tys zł brutto pensji podstawowej (do tego dieta ponad 2 tys. zł – zauważa SE), więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem – wskazał polityk.

Zdaniem Suskiego zapowiadany na 8 kwietnia protest nauczycieli jest inspirowany politycznie. Krytycznie ocenił odchodzenie nauczycieli od uczniów w czasie egzaminów. – Każdy chciałby więcej zarabiać. Nie znam osoby, która by powiedziała, że za dużo zarabia, to zrezygnuje sama... Chociaż posłowie sami sobie obniżyli pensję, ale bez przyjemności – skwitował.

Oburzenia słowami ministra nie kryje szef ZNP Sławomir Broniarz. – To skandaliczne. Po pierwsze nauczyciel dyplomowany nie zarabia ponad 5 tys zł brutto i daleko mu do wynagrodzenia posła! Który to nauczyciel tyle zarabia według Marka Suskiego?! – pyta.

Czytaj także:

Waszczykowski został zapytany o zarobki żony. Jest nauczycielką