SLD przeciwko "rozdawnictwu". Czarzasty obiecuje utrzymać "500 plus", ale stawia jeden warunek

Podczas niedzielnej Rady Krajowej SLD lider partii Włodzimierz Czarzasty wypowiedział się na temat niektórych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Czarzasty stwierdził, że SLD jest partią socjalną i po dojściu do władzy utrzyma wiek emerytalny oraz 500 plus, jeżeli nie będzie to zbytnim obciążeniem dla budżetu państwa.

– Gwarantujemy to, że 500 plus zostanie utrzymane, gwarantuje wam to partia socjalna, tzn. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Gwarantujemy to, że wiek emerytalny zostanie utrzymany – mówił Czarzasty.

Lider SLD podkreślił jednak, że jego partia jest przeciwna "rozdawnictwu". – Nie będzie żadnego rozdawnictwa. My jesteśmy partią poważną, przewidywalną, odpowiedzialną, obywatelską – stwierdził. – Uważamy, że jeżeli budżet państwa na to stać, to obywatelki i obywatele powinni z tego budżetu korzystać, ale musi być budżet na to stać. To jest miara pragmatyzmu i odpowiedzialności – podkreślił Czarzasty.