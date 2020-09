Nie żyje Gienek Loska. Zwycięzca programu "X Factor" miał 45 lat

Artysta zmarł wczoraj w domu swojej mamy, która opiekowała się nim od momentu, gdy będąc u niej w odwiedzinach, tuż przed powrotem do Polski, doznał rozległego wylewu.

"Przez cały ten czas Giena był pod opieką lekarzy, rehabilitantów i masażystów, a przede wszystkim najbliższej rodziny z mamą i jego narzeczoną Agnieszką na czele. Był z nim kontakt, lubił słuchać muzyki i głosów gdy się do niego dzwoniło lub odwiedzało" – informuje Polska Fundacja Muzyczna.

Gienek Loska przez wiele lat był wokalistą legendarnej w kręgach blues-rockowych formacji Seven B, mającej na swoim koncie trzy płyty ("Rocktales", "Make up Your Mind" i "Acoustic").

Z zespołem Gienek Loska Band, którego był liderem, muzyk nagrał dwie płyty: "Hazardzistę" (2011 r.) i "Dom" (2013 r.).

Był laureatem "Szansy na sukces", programu "Mam talent", a także finalistą plebiscytu "Super Jedynki 2012" w kategorii "Super zespół". W 2011 r. wygrał pierwszą polską edycję programu "X Factor".

Gienek Loska był też wielokrotnie nagradzany w corocznych plebiscytach organizowanych przez prestiżowe polskie pismo branżowe „Twój Blues” w kategorii wokalista roku.