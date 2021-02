Nowości książkowe. Zeus i inni ziomale

Ale może zmieni to Stephen Fry? W brytyjskiej kulturze to człowiek orkiestra: aktor, komik, twórca seriali telewizyjnych, wreszcie pisarz (w Polsce znany z dwóch zabawnych i niegłupich powieści – „Hipopotam” oraz „Blagier”). Teraz Fry zabrał się do przybliżenia greckiej mitologii współczesnemu odbiorcy, przepisując mity współczesnym językiem i upraszczając. Ten sposób promowania klasyki ma długą tradycję – Polacy mieli szczęście z Parandowskim i Zygmuntem Kubiakiem, w Ameryce z kolei grecką mitologię w wersji dla najmłodszych przygotował Nathaniel Hawthorne. Niekoniecznie rzecz musiała dotyczyć dziedzictwa antyku – brytyjskie dzieci często zaczynały poznawanie Szekspira od prozatorskich, skróconych wersji Charlesa Lamba (ten ostatni przerobił także „Odyseję” Homera na opowieść dla dzieci).