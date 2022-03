"Dziękuję za każdą nutę". Prezydent na pogrzebie Krzysztofa Pendereckiego

Znany na całym świecie dyrygent i kompozytor Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 r. Jego śmierć nastąpiła na początku epidemii koronawirusa w Polsce i w okresie obostrzeń, które znacząco ograniczały liczbę osób mogących wziąć udział w pogrzebie. Uroczystości przeniesiono na drugą rocznicę śmierci, która przypada dzisiaj.

– Panie profesorze, dziękuję za każdą nutę, za Lusławice, Orkiestrę Talentów, Europejskie Centrum Muzyki, za miejsce, gdzie młodzi muzycy z całego świata mogą przyjeżdżać po to, by się doskonalić, rozwijać, ale także poznawać nasz kraj, Polskę, by lepiej zrozumieć pana, pana twórczość i by móc patrzeć w pana twarz, tak szlachetną, mądrą, tak wielką – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas swojego przemówienia.

Po śmierci Pendereckiego urnę z jego prochami tymczasowo złożono w krypcie bazyliki św. Floriana. Tu rozpoczęły się wtorkowe uroczystości. Po zakończeniu ceremonii prochy kompozytora zostały złożone w Panteonie Narodowym, w krypcie pod prezbiterium kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Krzysztof Penderecki – największy współczesny polski kompozytor

86-letni Krzysztof Penderecki był doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni artystycznych. Był także Kawalerem Orła Białego. Za swą twórczość uhonorowany został wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi oraz prestiżowymi nagrodami, m.in. pięciokrotnie nagrodą Grammy.

Penderecki skomponował cztery opery, osiem symfonii i szereg utworów orkiestrowych oraz koncertów. Jest autorem oprawy chóralnej, głównie tekstów religijnych, a także utworów kameralnych i instrumentalnych. Wśród jego najbardziej rozpoznawalnych utworów są "Ofiarom Hiroszimy – Tren", "Pasja według św. Łukasza", "Polskie Requiem" oraz "III Symfonia".

Utwory Pendereckiego znalazły się w takich filmach jak "Egzorcysta" Williama Friedkina, "Lśnienie" Stanleya Kubricka, "Dzikość serca" Davida Lyncha, "Ludzkie dzieci" Alfonso Cuaróna, "Katyń" Andrzeja Wajdy oraz "Wyspa tajemnic" Martina Scorsese.