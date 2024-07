Kaczyński o Szydło: Może ma inne zdanie, ale to bez znaczenia

Nową szefową krakowskich struktur PiS została małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Zdaniem byłej premier Beaty Szydło "to nie może być prawda".

"Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego" – stwierdziła we wpisie zamieszczonym na portalu X. Według niej Drewnicki to dla krakowskiego PiS "symbol i super szef struktur". "A przede wszystkim to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali" – napisała Szydło.

Kaczyński odpowiada na słowa Szydło

Całe zamieszanie komentuje prezes Prawa I Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. – Być może pani premier ma tutaj jakieś inne zdanie, ale to jest w tej chwili bez znaczenia, europosłowie jeżeli chodzi o naszą partię, są jednak w specyficznej sytuacji, mają walczyć w Parlamencie Europejskim i jednocześnie mają zakaz zajmowania funkcji od takich, które mają związek z kierowaniem partią, realnych funkcji kierowniczych w partii z tego względu, że po prostu to jest nie do połączenia – mówił szef PiS.

– Ta sytuacja, przy całym moim szacunku i sympatii dla pani premier, jakby jest po prostu jej prywatną opinią, z którą ja się radykalnie nie zgadzam, ale to się zdarza – mówił dalej Kaczyński.

Jak dodał, nawet gdy Szydło była premierem, nie zawsze się z nim zgadzała. – Taka jest polityka, takie jest życie. Nie róbmy z tego problemu – dodał.

Barbara Nowak pełnomocnikiem PiS w Krakowie. "Życzę powodzenia"

"W tej chwili dostałem informację, że powołano nowego pełnomocnika PiS w Krakowie, panią Barbarę Nowak. Od dzisiaj przestaję nim być. Odwołanie nie ma związku z zastrzeżeniami do mojej pracy" – napisał sam Drewnicki na portalu X.

Podziękował współpracownikom za "ciężką i często syzyfową pracę od zeszłego roku". "Powołaliśmy zespoły zadaniowe, zebraliśmy rekordowo szybko rekordowe ilości podpisów, wyszliśmy wreszcie w teren i to w najtrudniejszym momencie dla partii- po przegranych wyborach parlamentarnych. Teraz skupiam się na mojej pracy radnego! Życzę oczywiście powodzenia następczyni" – dodał samorządowiec.

Czytaj też:

Kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich? Patryk Jaki zabrał głosCzytaj też:

Na prawicy pojawiła się nowa inicjatywa. Jest komentarz Pawła Kukiza