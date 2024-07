Barbara Nowak z nowym stanowiskiem w PiS. Szydło: To nie może być prawda

Barbara Nowak obecnie jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2016-2023 była kuratorem oświaty w Małopolsce. Zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami na tematy światopoglądowe.

O tym, że Nowak ma stanąć na czele krakowskiego PiS, poinformowało w poniedziałek Radio Kraków. Nowak ma zastąpić Michała Drewnickiego, krakowskiego radnego, który dowiedział się o tym od reportera Radia Kraków.

Informacje dotyczące Nowak potwierdził Radiu Kraków poseł PiS Łukasz Kmita, w latach 2020-2023 wojewoda małopolski.



Barbara Nowak pełnomocnikiem PiS w Krakowie. "Życzę powodzenia"

"W tej chwili dostałem informację, że powołano nowego pełnomocnika PiS w Krakowie, panią Barbarę Nowak. Od dzisiaj przestaję nim być. Odwołanie nie ma związku z zastrzeżeniami do mojej pracy" – napisał Drewnicki na portalu X.

Podziękował współpracownikom za "ciężką i często syzyfową pracę od zeszłego roku". "Powołaliśmy zespoły zadaniowe, zebraliśmy rekordowo szybko rekordowe ilości podpisów, wyszliśmy wreszcie w teren i to w najtrudniejszym momencie dla partii- po przegranych wyborach parlamentarnych. Teraz skupiam się na mojej pracy radnego! Życzę oczywiście powodzenia następczyni" – dodał.

Szydło: To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością

Głos w sprawie zmian w krakowskim PiS zabrała także była premier, eurodeputowana Beata Szydło. "To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego" – stwierdziła we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Według niej Drewnicki to dla krakowskiego PiS "symbol i super szef struktur". "A przede wszystkim to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali" – napisała Szydło.