Kaczyński skomentował sprawę Romanowskiego. "Zagrożony w sposób skrajny"

– To, na co on się powołuje Romanowski, te zmiany prezesów sądów, składów orzekających i inne zabiegi, to wszystko wskazuje na to, że uczciwego procesu w tych warunkach politycznych być nie może – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Są wszelkie podstawy do tego, żeby uznać, że każdy kto się znajduje w rękach tych ludzi jest zagrożony w sposób skrajny. Łącznie z utratą życia i torturami itd. – mówił dalej Kaczyński.

Dziennikarz zapytał następnie, czy Romanowski "zbiegł" z Polski. – Przed wymiarem sprawiedliwości nie zbiega, dlatego bo jak to pan powiedział, to może nie jest najcelniej po polsku, tylko po prostu chce uniknąć nie wymiaru sprawiedliwości, tylko działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni, nie mają prawa po prostu do tego, to wszystko jest legalne – odparł Kaczyński.

MSZ zapowiada kolejne kroki: Polska wystąpi do Komisji Europejskiej

Kończąc, resort dyplomacji zwrócił uwagę, że przyznanie ochrony międzynarodowej w którymkolwiek z państw członkowskich UE nie zwalnia tego kraju z obowiązku wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Decyzję w tym zakresie – jak podkreślono -może podjąć jedynie niezależny i niezawisły sąd, gdyż ma ona wyłącznie wymiar prawny, a nie polityczny.

"Jeśli Węgry uchybią europejskim zobowiązaniom, Polska wystąpi także do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie Węgier zgodnie z art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" – zapowiedziało MSZ.

Marcin Romanowski otrzymał azyl na Węgrzech

W czwartek wieczorem mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności". Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Doniesienia o przyznaniu polskiemu parlamentarzyście azylu potwierdził później w rozmowie z węgierskimi mediami szef kancelarii premiera Viktora Orbana i wiceprzewodniczący Fideszu Gergely Gulyas.

Wcześniej, w związku z trwającymi już drugi tydzień poszukiwaniami Romanowskiemu, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania. W tym momencie były wiceminister był już poszukiwany listem gończym. Wcześniej sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

