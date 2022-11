Maraton Chopinowski z okazji Święta Niepodległości

28 godzin muzyki na żywo, ponad 80 wykonawców i 205 dzieł wybitnego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina – w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbywa się niezwykłe wydarzenie muzyczne. Maraton Chopinowski to pierwsza w historii prezentacja na żywo wszystkich dzieł Chopina w radiowym eterze i przestrzeni cyfrowej.

Muzykę polskiego autora wykonywać będą wybitni muzycy z Polski, Ukrainy, Niemiec i Japonii.

Nie tylko muzyka

– Maraton Chopinowski jest cyklem jedenastu koncertów, podczas którego zagrane będą kompozycje patrona naszej anteny, począwszy od pierwszego do ostatniego, siedemdziesiątego czwartego opusu – mówi dyrektor Polskiego Radia Chopin, Marcin Gmys.

W tym roku wydarzenie organizowane jest również z okazji pięciolecia istnienia Polskiego Radia Chopin. Dyrektor rozgłośni opowiada, że wydarzenie zostało tak zaplanowane, by nie tylko zaprezentować dzieła polskiego kompozytora (i tym samym uczcić Święto Niepodległości), ale też by lepiej poznać jego biografię.

– Pomiędzy koncertami można słuchać opowieści dziennikarzy o życiu i twórczości Chopina, a ich przekaz będzie wzbogacony m.in. krótkimi filmami zawierającymi fragmenty "Listów Chopina" czytanych przez Jana Frycza oraz miniwykładami prof. Ireny Poniatowskiej – wybitnej postaci światowej chopinologii. Z pewnością będzie czego słuchać i co oglądać – zapewnia Gmys.

Podczas wydarzenia odbywa się także zbiórka na rzecz ukraińskich szkół muzycznych, które przyjęły dzieci z placówek edukacyjnych zniszczonych bądź zagrożonych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Maraton Chopinowski rozpoczął się 10 listopada ok. godz. 16:45 i potrwa do 11 listopada ok. godz. 20:45 11 listopada. Transmisja odbywa się na stronie Polskiego Radia Chopin oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia.

