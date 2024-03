Moja półka II Bohaterką tej powieści – bo to powieść, a nie – jak można by sądzić biografia! – jest Elżbieta Ficowska, wdowa po zmarłym w 2006 r. poecie Jerzym Ficowskim, pedagog, działaczka społeczna, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, doradczyni i rzeczniczka prasowa Jacka Kuronia, kiedy był on ministrem pracy i polityki socjalnej; w latach 2002–2006 przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

I to ostatnie jest najważniejsze. Bo naprawdę mamy tu do czynienia z opowieścią o Elżbiecie Koppel, urodzonej w styczniu 1942 r. w warszawskim getcie córce Josela i Heni z domu Rochman. Jako półroczne niemowlę została przewieziona na aryjską stronę miasta, w skrzynce ukrytej na wozie z cegłami. Jej „metryką” była srebrna łyżeczka z wygrawerowanymi datą urodzin i imieniem. Dzieckiem zajęła się, a następnie adoptowała je, ochrzciła i wychowała Stanisława Bussoldowa, działająca w konspiracji (ps. Adela) i współpracująca z Ireną Sendlerową była położna, która przychodziła do getta odbierać porody. Ojciec Elżbiety został zastrzelony na Umschlagplatz jeszcze w 1942 r., matka zginęła rok później w Poniatowej wraz ze wszystkimi więźniami znajdującego się tam obozu.