Amerykańskie media: Pianista odmówił "Gazecie Polskiej" przez naklejki LGBT

Koncert "Od Chopina do Gershwina" ma się odbyć 24 października w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie – Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wydarzenie organizuje "Gazeta Polska Community of America", czyli federacja klubów "Gazety Polskiej" w USA.

NBC informuje, że pianista Pual Bisaccia, otrzymał telefon z Polski z propozycją wystąpienia na koncercie. Początkowo był podekscytowany. Jednak kiedy sprawdził w internecie, kim jest organizator, wycofał swój udział.

– Wyjść na tę scenę to wielki honor. To bardzo smutne i przygniębiające dowiedzieć się, że sponsorem koncertu jest ktoś, kto by ten honor oczernił – powiedział NBC pianista.

Amerykańska stacja telewizyjna podaje na swojej stronie internetowej, że Bisaccia otwarcie mówi o swojej homoseksualnej orientacji. NBC przypomina w tym kontekście akcję "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT".

Sprawę skomentował rzecznik "Gazeta Polska Community of America" Maciej Rusiński. Powiedział, że fundacja "nie wspiera, nie bierze udziału ani nie promuje akcji z naklejkami".

Rusiński podkreślił również, że fundacja "sprzeciwia się wszelkiej cenzurze politycznej, dyskryminacji ze względu na przekonania, narodowość lub orientację seksualną".

Czytaj także:

"Gazeta Polska" szykuje kolejną naklejkę. I już ma problemy