Awaria w "Czajce". Polacy ocenili reakcję władz Warszawy

27 sierpnia zepsuły się kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym zostanie ułożono tymczasowy rurociąg ściekowy.

Pracownia badawcza SW Research zapytała ankietowanych, czy uważają, że reakcja władz Warszawy na awarię w oczyszczalni ścieków "Czajka" była właściwa. Wyniki sondażu opublikował portal dziennika "Rzeczpospolita" – rp.pl.

"Tak" na to pytanie odpowiedziało 22,5 proc. respondentów. 32,5 proc. odpowiedziało "tak, ale z zastrzeżeniem, że władze Warszawy zareagowały na awarię zbyt późno". Odpowiedź "nie" wybrało 25,7 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 19,3 proc.

Prezydent stolicy od początku kryzysu przekonuje, że zrzut ścieków do Wisły jest kontrolowany i nie ma mowy o katastrofie ekologicznej. Przeciwnego zdania są politycy PiS i przedstawiciele rządu.

Szef KPRM Michał Dworczyk tłumaczył w piątek, że sytuacja nie dotyczy jedynie samej Warszawy i że rząd musi zabezpieczyć wszystkich mieszkańców żyjących na północ od stolicy.