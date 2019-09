Timmermans napisał do muzułmanów. Jego przesłanie jest szokujące

O szokującej diagnozie wiceszefa KE informuje "Nasz Dziennik". Gazeta wyjaśnia, że Komisja Europejska na swojej stronie internetowej opublikowała przesłanie Fransa Timmermansa do muzułmanów z okazji Islamskiego Nowego Roku.

"Holender potwierdza zaangażowanie KE w zwalczanie nietolerancji, nienawiści i dyskryminacji wobec muzułmanów na Starym Kontynencie. Wyraża też wdzięczność wobec wyznawców Allaha za wkład w ukształtowanie Europy. Co więcej, ubolewa, że w Europie są jakoby grupy, które podsycają nienawiść do muzułmanów”"– czytamy w "Naszym Dzienniku".

Timmermans uważa, że "jesteśmy teraz świadkami ohydnych ataków na muzułmanów w Europie i na całym świecie". Jego zdaniem "ataki terrorystyczne przeprowadzane przez osoby wyznające islam są odpowiedzią na dyskryminację, której ta grupa doświadcza w UE".

Z diagnozą wiceszefa KE nie zgadza się cytowany przez gazetę Karol Karski. Europoseł PiS powiedział, że to chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie. – Tym powinien zająć się Timmermans, i to w odniesieniu nie tylko do Europy, ale do całego świata – zaznaczył.

Podobnego zdania jest Jan Dziedziczak z PiS, szef sejmowej komisji ds. UE, który podkreśla, że chrześcijanie cierpią prześladowania na każdym kontynencie, nawet w krajach wysoko rozwiniętych. – Jednak w działalności Timmermansa nie zauważyłem jakiejkolwiek troski o te osoby – powiedział.