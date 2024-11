Sikorski wskazuje swoją przewagę względem Trzaskowskiego

Zagadnienie to pojawiło się w trakcie niezbyt fortunnie zakończonego wywiadu ministra spraw zagranicznych dla Moniki Olejnik w TVN 24.

Sikorski: W drugiej turze mam większą szansę przyciągnięcia elektoratu PSL

– Ja uważam, że trzeba nam kandydata i prezydenta, który będzie łączył wrażliwość tak liberalną, np. w sprawach gospodarczych, jak i konserwatywną, związaną z pewnym temperamentem konserwatywnym. Przywiązanie do tradycji, do źródeł naszej cywilizacji, do polskich zabytków i do paru innych rzeczy – powiedział Sikorski.

Polityk podkreślił, że w drugiej turze liczy się to, kto może poszerzyć elektorat. – Ja uważam, że np. w Polskim Stronnictwie Ludowym ja mam większą szansę przyciągnięcia tego elektoratu – ocenił.

– W Konfederacji wydaje mi się, że doceniono to, że ująłem się za ekshumacjami naszych rodaków na Wołyniu i także mój liberalizm gospodarczy jest doceniany – wyraził opinię.

Trzaskowski: Od wielu lat jestem na pierwszej linii w sytuacjach kryzysowych

Z kolei jedno z pytań do Rafała Trzaskowski w „Trójkącie politycznym” TVP Info brzmiało, co ma Polakom lepszego do zaoferowania względem swojego kontrkandydata. Polityk odpowiedział krótko. – Mi nie wypada się porównywać z Radosławem Sikorskim i mówić tylko o sobie dobrze. Jedyne, co mogę powiedzieć, że od wielu, wielu lat jestem na pierwszej linii w sytuacjach kryzysowych, więc w pewnym sensie stałem się specem od rozwiązywania sytuacji kryzysowych, od pandemii po kryzys uchodźczy – oznajmił.

Pytany, czy w wyborach prezydenckich liczy na wygraną w pierwszej turze, Trzaskowski powiedział, że nie będzie się dało wygrać wyborów w pierwszej turze. – Bądźmy realistami. Ja uważam również, że w drugiej turze te wybory będą bardzo bliskie, że będzie bardzo trudno wygrać, że każdy głos się będzie liczył – powiedział polityk.

Prawybory KO. 7 grudnia kandydat zaprezentuje program

Podczas sobotniej konferencji prasowej Tusk, że zgodnie z wcześniejszymi planami 7 grudnia na Śląsku wybrany kandydat zaprezentuje swój program ogólnopolskiej publiczności. – Mam wielką satysfakcję, że jako jedyni decydujemy się na prawybory [...] ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że do boju staje dwóch świetnych kandydatów. Niezależnie od tego, czym się różnią, prezentują poziom najwyższy w polskiej polityce – oznajmił lider KO.

Czytaj też:

Kandydat KO na prezydenta zostanie wybrany za pomocą SMS-ów?Czytaj też:

Prawybory w KO. Sikorski wskazał, gdzie widzi swój atut