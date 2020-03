RMF: Zapadła decyzja ws. próbnych egzaminów i matur

Rozgłośnia ustaliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna chcą przeprowadzić przez internet zarówno próbny egzamin ósmoklasisty (30 marca–1 kwietnia), jak i próbną maturę (2–8 kwietnia).

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska tłumaczy w rozmowie z RMF, że nie chodzi o próbę zorganizowania właściwych egzaminów przez internet. To ma być okazja do ćwiczeń dla uczniów. Szczegóły mają być znane do końca tygodnia.

Na razie nie ma decyzji o przeniesieniu właściwych egzaminów. Ósmoklasiści napiszą go w dniach 21–23 kwietnia. Z kolei matury mają się rozpocząć 9 maja.

W związku z epidemią koronawirusa decyzja o zamknięciu uczelni, szkół, przedszkoli i żłobków została przedłużona do Wielkanocy.

Rząd poinformował dziś, że od środy 25 marca zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące poruszania się. Chodzi o zakaz wychodzenia z domu poza uzasadnionymi przypadkami, jak wyjście do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzenie psa.

Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce jest prawie 850 przypadków zakażenia koronawirusem.