Morawiecki: Przedstawiamy kolejne obostrzenia, spodziewamy się sporego wzrostu zachorowań

– Za nami kolejny tydzień ograniczeń w życiu zawodowym i prywatnym, dla wielu bardzo ciężki tydzień. Bardzo dziękuję tym, którzy umożliwiają nam dostęp do niezbędnych artykułów, tym, którzy opiekują się nami, służbie zdrowia, Straży Granicznej i innym służbom – mówił premier Mateusz Morawiecki, podczas konferencji prasowej.

– Mamy bardzo dobre współczynniki i przestrzegamy wszystkich norm, reguł i regulacji, które do tej pory wdrożyliśmy. Dziękuję też wolontariuszom pomagającym grupie największego ryzyka – podkreślał dalej szef rządu.

Nowe ograniczenia w związku z epidemią

– Dzisiaj chcemy przedstawić nowe ograniczenia, które są niezbędne by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Siła gospodarcza państw to za mało. Musi być dobra organizacja i społeczne zrozumienie zasad, by zapanować nad rozprzestrzenianiem się wirusa – tłumaczył dalej Morawiecki i poinformował, że od jutra w życie wchodzą nowe obostrzenia.

Nowe obostrzenia obejmują:

ograniczenia w przemieszczaniu się – z wyjątkiem pracy, pomocy osobom chorym i bliskim, a także uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz "niezbędnych spraw życia codziennego" (wyjście do sklepu czy apteki);

ograniczenia dotyczące komunikacji publicznej – dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa; w autobusach, tramwajach czy metrze nie może być tłoku;

ograniczenia zgromadzeń publicznych i imprez do absolutnego minimum (wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu);



ograniczenie uczestnictwa w wydarzeniach kościelnych – może w nich brać udział jednocześnie nie więcej niż 5 osób + sprawującymi posługę.



Premier poinformował także, że w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej. – Wciąż działa też obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są z niej jedynie osoby, które podróżują w związku z pracą lub służbą – dodał Morawiecki

Liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 774. Dzisiaj resort zdrowia podał, że zmarła dziewiąta zakażona osoba – to 68-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w Puławach. Jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące – poinformował we wtorek resort zdrowia.

Nowe restrykcję będą obowiązywać od 25 marca do 11 kwietnia, czyli Wielkiej Soboty.