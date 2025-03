Biały Murzyn

Monk odziedziczył po tatusiu ciężki charakter i skłonność do pieniactwa. Próbując utrzymać się z pisania, zyskuje dodatkowy powód do frustracji: jego przemądrzałe powieści sprzedają się coraz gorzej. Wydawcy wolą inwestować w autorów z komercyjnym potencjałem (czytaj: skandalistów). W księgarni dzieła naszego bohatera pokrywają się kurzem w dziale „literatura afroamerykańska”, co złości go w dwójnasób. Oderwał się bowiem od korzeni i programowo unika wszystkiego, co ma związek ze stereotypem czarnoskórej ofiary rasizmu.