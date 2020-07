Rosja się zbroi. Wydatki na siły zbrojne wzrosły o 14 proc.

Rosyjski resort finansów przedstawił wstępną ocenę wykonania budżetu za sześć miesięcy 2020 r., Na dział "obrona narodowa" Kreml wydał 1,6 bln rubli (90 miliardów zł). To wzrost o 10 proc. w ujęciu rocznym i rekord wydatków zbrojeniowych w całej historii Federacji Rosyjskiej.

Bezpośrednie wydatki na siły zbrojne zwiększyły się o 14 procent do 1,213 bln rubli (70 mld zł). Finansowanie kompleksu atomowo-kosmicznego skoczyło o 36 procent do 26,91 mld rubli (1,49 mld zł). Za prace nad nowymi rodzajami broni podatnicy rosyjscy zapłacili 10 proc. więcej niż rok temu, czyli 166,9 mld rubli (9,23 mld zł) – opisuje Rp.pl, powołując się na serwis finanz.ru.

To nie koniec. Nakłady na "Rozwój kompleksu przemysłowo-obronnego" zwiększyły się blisko trzykrotnie do 4,5 mld rubli (250 mln zł). Wydatki w dziale "bezpieczeństwo narodowe" wzrosły o 11 proc. Policja, bezpieka (FSB) i inne służby siłowe Rosji dostały dodatkowo od 7 procent do 12 procent więcej niż rok temu.