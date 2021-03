"Będziemy tworzyli przyszły rząd". Mucha o współpracy PO z partią Hołowni

W poniedziałek Tomasz Zimoch z Koalicji Obywatelskich dołączył do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni. Komentując swój transfer stwierdził, że robi to z myślą o swoich dzieciach.

– Dołączam do Polski 2050, bo chcę zostawić moim dzieciom Polskę, z której będę dumny. Chcę Polski demokratycznej, praworządnej i innowacyjnej. Aby móc ten cel zrealizować, niezbędna jest przebudowa centrum polskiej sceny politycznej. Wierzę, że Polska 2050 będzie liderem takiego nowego politycznego centrum – oświadczył.

"Jeśli ktoś odchodzi z PO, to najlepiej go obsobaczyć"

O przyjęciu kolejnego posła mówiła w radiowej Trójce Joanna Mucha. Posłanka sama niedawno zdecydowała się na odejście z PO i dołączenie do partii Hołowni. –Tomasz Zimoch jest prawnikiem, skończył aplikację sędziowską i jego wiedza prawnicza będzie dla nas na pewno czymś dodatnim i pozytywnym w funkcjonowaniu naszego koła. Przyjmujemy go z otwartymi ramionami - zapewniła – podkreśliła.

Joanna Mucha odniosła się też do krytyki, z jaką Zimoch spotkał się ze strony Platformy Obywatelskiej. Zdaniem posłanki, jest to rodzaj pewnej "strategii komunikacyjnej". Jak wyjaśniła, "jeśli ktoś odchodzi z PO, to najlepiej go obsobaczyć".

Posłanka wyraziła przekonanie, że mimo obecnych zgrzytów na linii PO – Polska 2050, obie partie mają wspólną przyszłość. – Jestem przekonana o tym, że będziemy współpracować, że będziemy tworzyli przyszły rząd – oświadczyła.

Koło parlamentarne Hołowni

Zimoch to kolejny polityk KO, który po opuszczeniu macierzystej partii dołącza do ugrupowania byłego prezentera telewizyjnego. W ostatnim czasie z KO odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek.

Lider Polski 2050 od dawna zapowiadał, że jeszcze w tej kadencji Sejmu powstanie koło parlamentarnego jego ugrupowania.

