Koło parlamentarne Polski 2050 ma nowego członka. O tym transferze mówiono od dawna

Na początku marca Tomasz Zimoch ogłosił, że odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej. O tym, że poseł z Łodzi chce opuścić szeregi ugrupowania Borysa Budki spekulowano od dawna. Do tej pory nie było jednak wiadomo, jaką decyzję odnośnie swojej politycznej przyszłości podejmie były komentator sportowy. Pojawiały się informacje, że poseł ma zasilić szeregi formacji Szymona Hołowni. Mówiono także, że wybierze karierę posła niezrzeszonego. Wątpliwości rozwiała jednak Hanna Gill-Piątek swoim wtorkowym wpisem w mediach społecznościowych.

Tomasz Zimoch dołącza do Polski 2050

Była poseł Lewicy, która dołączyła do ugrupowania Szymona Hołowni w zeszłym roku, powitała Tomasza Zimocha w kole parlamentarnym Polski 2050, tym samym kończąc spekulacje, co do najbliższej politycznej przyszłości posła z Łodzi.

"Witamy @tzimoch w kole parlamentarnym @PL_2050!" – napisała krótko Gill-Piątek.

Z kolei Zimoch komentując swój transfer do Polski 2050 stwierdził, że robi to z myślą o swoich dzieciach.

– Dołączam do Polski 2050, bo chcę zostawić moim dzieciom Polskę, z której będę dumny. Chcę Polski demokratycznej, praworządnej i innowacyjnej. Aby móc ten cel zrealizować, niezbędna jest przebudowa centrum polskiej sceny politycznej. Wierzę, że Polska 2050 będzie liderem takiego nowego politycznego centrum – powiedział.

Koło parlamentarne Hołowni

Zimoch to kolejny polityk KO, który po opuszczeniu macierzystej partii dołącza do ugrupowania byłego prezentera telewizyjnego. W ostatnim czasie z KO odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek.

Lider Polski 2050 od dawna zapowiadał, że jeszcze w tej kadencji Sejmu powstanie koło parlamentarnego jego ugrupowania.

– W gościnności i szerokości otwartych ramion nikt mnie nie prześcignie. Zależy nam, żeby być obecnym w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – mówił Hołownia w jednym z wywiadów we wrześniu 2020 roku.

Były kandydat na prezydenta Polski zrealizował pierwszy ze swoich celów. Teraz Hołownia chce aktywnie włączyć się w krajową politykę. Niedawno zapowiedział, że poprze jeden z wniosków opozycji, który ma być próbą "przyprowadzenia rządu do tablicy".

