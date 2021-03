"Jesteśmy wstrząśnięci". Zdewastowano groby dzieci na olsztyńskim cmentarzu

O bulwersującym akcie wandalizmu informuje Radio Olsztyn. Doszło do niego minionej nocy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. Z ustaleń rozgłośni wynika, że nieznani sprawcy zniszczył kilkadziesiąt dziecięcych grobów. Z wielu pomników zerwano płyty nagrobne, część ma także połamane lub rozbite krzyże.

"Na szczęście nie naruszono szczątków"

Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot w rozmowie z Radiem poinformował, że do aktów wandalizmu doszło w dwóch kwaterach dziecięcych. – Powywracano nagrobki. Na szczęście nie naruszono szczątków. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało – przyznał. Zbigniew Kot podkreślił, że przy Poprzecznej nigdy wcześniej nie doszło do podobnych aktów wandalizmu.

Jak z kolei poinformował w rozmowie z portalem Tvp.Info st. sierż. Andrzej Jurkun z KMP w Olsztynie na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyczny. Policjanci zabezpieczają ślady i m.in. nagrania z monitoringu. Trwają poszukiwania sprawców.

Czytaj też:

Zniszczenie drzwi kościoła św. Augustyna. Zatrzymano dwie osobyCzytaj też:

Zmarł ks. Adam Myszkowski. Na początku miesiąca został brutalnie pobity