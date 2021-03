Zmarł ks. Adam Myszkowski. Na początku miesiąca został brutalnie pobity

Jak informuje Diecezja Radomska, w związku z odniesionymi podczas pobicia ranami, ks. Myszkowski musiał przejść operację. Przez dwa tygodnie pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nie odzyskał przytomności. Zmarł w środę w 69 lat.

twitter

Do napaści na duchownego doszło we wtorek 2 marca. Tego dnia około godziny 19.30 policjanci otrzymali wezwanie do ciężko pobitego księdza, 69-letniego proboszcza parafii w Wielkiej Woli-Paradyżu. Według nieoficjalnych informacji duchowny został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, gdy zamykał bramę na plebanię.

Ksiądz prałat Adam Myszkowski odniósł poważne obrażenia głowy i w ciężkim stanie został zabrany na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy do szpitala w Opocznie, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Początkowo informowano, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zatrzymanie podejrzanego

4 marca funkcjonariusze z KPP w Opocznie poinformowali o zatrzymaniu podejrzanego o pobicie proboszcza. To 47-letni mieszkaniec gminy Paradyż. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do napaści i brutalnego pobicia księdza prałata. Jak ustalili policjanci, w trakcie napadu napastnik był nietrzeźwy.

Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Według przepisów kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Nowe ustalenia ws. brutalnego pobicia księdza. Zatrzymano podejrzanego