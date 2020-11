Zdewastowano pomnik Dzieci Utraconych. "Przekroczono kolejną granicę bezmyślności i chamstwa"

Jak pisze na swoim profilu Grzegorz Sikorski, do zniszczenia pomnika doszło wczoraj. Sprawca oblał go czarną farbą. Wójt nie wyklucza możliwości, że pomnik został trwale zniszczony i konieczne będzie ufundowanie nowego. Policja została poinformowana o zajściu.

"Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona. O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć komu i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce… Kochani ten pomnik (ufundowany przez hażlaską firmę #IKONA) jest dla wielu z nas miejscem symbolicznym, gdzie przychodziliśmy zapalić znicz i pomodlić się za dzieci nienarodzone" – napisał Grzegorz Sikorski.

Wójt w dalszej części emocjonalnego wpisu pyta, jakim trzeba być człowiekiem, by zniszczyć tak ważny dla lokalnej społeczności symbol.

"Wiele osób zaangażowało się aby to miejsce powstało. Niestety wczoraj (może data nieprzypadkowa) jeden szczeniacki wybryk to wszystko przekreślił. Jakim trzeba być człowiekiem aby pod osłoną nocy wylać farbę na #PomnikDzieciNienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie" – napisał wójt.

Sikorski ma nadzieję, że sprawca zostanie szybko ujęty i z własnych środków będzie musiał ufundować nowy pomnik.

"Mam nadzieję, że sprawca zostanie zatrzymany i pokryje wszystkie koszty związane z budową nowego pomnika. Szanowni Państwo sprawa została zgłoszona #Policji więc proszę o wszelkie informacje, które pomogą ująć wandala. Pamiętajmy w #gminieHażlach nie ma zgody na #wandalizm oraz #agresję" – zakończył swój wpis wójt gminy Hażlach.

