Burzliwy program w TVP Info. Poseł PO promował Sok z Buraka

W ostatnich dniach jest głośno o sprawie powiązań mecenasa Giertycha z hejterskim profilem "Sok z Buraka". Tej kwestii był poświęcony dzisiejszy program w TVP Info, gdzie rozmawiali Piotr Borys z PO oraz Marek Suski z PiS.

W pewnym momencie Borys zaczął pokazywać kolejne kartki, na których wydrukowano treści z hejterskiej strony.

– Milion osób obserwuje ten portal, ja nie wiem dlaczego. Jest pytanie, gdzie ludzie mają dowiedzieć się prawdy o politykach –Prawa i Sprawiedliwości – mówił poseł. Polityk wskazał następnie na sprawę Małgorzaty Sadurskiej, która po tym jak trafiła do PZU miała zarobić 1,8 mln zł w ostatnim roku.

Borys ponadto stwierdził, że sprawą nagrań powinna zająć się komisja śledcza. Powołał się przy tym na słowa Romana Giertycha, który twierdzi, że dane zostały skradzione z jego nośnika i przekazane telewizji. – To nie jest dziennikarstwo śledcze. Trzeba to wyjaśnić – mówił. Przypomnijmy, że wcześniej szef portalu TVP.Info zdradził, że do rozmów Giertycha dotarł również inny portal, ale nie zdecydował się ich opublikować.

Sprawa Giertycha

Przypomnijmy, że już we wrześniu 2019 roku tygodnik "Sieci" informował, że Mariusz Kozak-Zagozda jest założycielem fanpage’a facebookowego Sok z Buraka – hejterskiego profilu wspierającego PO. Był on wówczas już od półtora roku zatrudniony w PO, a od kwietnia 2019 r. także w urzędzie miejskim Warszawy (w wydziale promocji Urzędu m.st. Warszawy) – informowali dziennikarze.

Jak wynika z materiałów opublikowanych w weekend przez serwis TVP.Info, Kozak-Zagozda wciąż wspiera opozycję promując działania polityków PO oraz nakręcając hejt wobec polityków partii rządzącej.

Portal ujawnił zapisy rozmów mecenasa Romana Giertycha z twórcą "Soku z Buraka", w których Kozak-Zagozda pisze m.in. o organizacji "spaceru" z Donaldem Tuskiem.

Reakcja polityków

Materiały ujawnione przez dziennikarzy portalu wywołały lawinę komentarzy. Europoseł Patryk Jaki przypomniał, że podczas wyborów samorządowych z 2018 roku "Sok z Buraka" kolportował fałszywe informacje na jego temat, przeszkadzając mu w skutecznym prowadzeniu kampanii. "Nie miałem kogo pozwać, bo FB odmawiało informacji" – komentował Patryk Jaki w mediach społecznościowych.

Z kolei komentatorka i prowadząca TVP Info, Magdalena Ogórek, zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko Kozak-Zagoździe. Chodzi o grafikę na której redaktorzy strony przypisali jej słowa na temat księży - pedofilów, których nie wypowiedziała.

– Mariuszu Kozak-Zagozdo, dostaniesz ode mnie pozew – zapowiedziała dziennikarka w TVP Info.

