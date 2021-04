"Trzeba sobie zdawać z tego sprawę". Winnicki o sytuacji Polaków na Białorusi

We wtorek podczas narady z członkami rządu, w tym szefem resortu spraw zagranicznych Uładzimirem Makiejem, urzędujący na Białorusi od 1994 roku Aleksandr Łukaszenko użył mocnych słów pod adresem Polaków. – Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, nie chcemy wojny, ale jeżeli do nas będą w taki sposób się odnosić, jak to było pod koniec ubiegłego roku i teraz, dostaną w mordę i to bardzo mocno – powiedział Łukaszenko, cytowany przez rządową agencję Biełta.

To kolejna w ostatnim czasie odsłona napięcia na linii Mińsk – Warszawa, związanego z prześladowaniem naszych rodaków mieszkających na Białorusi. Sprawę komentował na antenie Radia WNET poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

"Pokazać, że prześladowanie Polaków go kosztuje"

Zdaniem polityka, należy zdać sobie sprawę z tego, że Aleksandr Łukaszenko traktuje mniejszość polską na Białorusi jak zakładników. Winnicki podkreślił, że Zachód jasno dał do zrozumienia Rosji, że uważa sytuację na Białorusi za domenę i podwórko Moskwy. – Powinniśmy przede wszystkim pokazać Łukaszence, że prześladowanie Polaków go kosztuje – uważa poseł Konfederacji.

– Dzisiaj mamy informację, że białoruski parlament rozpoczął pracę nad ustawą, która zlikwiduje ostatnie elementy polskiego szkolnictwa na Białorusi. (...) We wtorek Łukaszenka dał kolejną porcję gróźb (...), użył sformułowania "że Polacy dostaną po mordzie" – mówił dalej Robert Winnicki.

Na antenie Radia WNET poseł zwrócił uwagę, że od wielu lat Polska funduje Białorusi Telewizję Biełsat, podczas gdy brakuje takich działań jeśli chodzi o Polaków mieszkających na Kresach.

