"Sasin załatwił koalicję z Lewicą". Ciekawe doniesienia z lubelskiego

– Ojcem chrzestnym naszej koalicji jest premier Jacek Sasin – mówi Interii Wiesław Holaczuk, który w poniedziałek rozpoczął pracę we włodawskim magistracie. Cała "akcja" była zaplanowana. W piątek burmistrz Wiesław Muszyński, który formalnie jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy w regionie, zawiesił członkostwo w ugrupowaniu.

– Nie odchodzę z Nowej Lewicy i chciałbym, żeby to było jasne. Startowałem z lokalnego komitetu, a porozumienie podpisaliśmy z PiS właśnie jako komitet. Zrobiliśmy to za zgodą wszystkich moich radnych. Postanowiliśmy się porozumieć dla naszego miasta – powiedział Interii Muszyński.

Portal opisuje, że lokalni politycy stawiają na współpracę. Deklarują, że niezależnie od różnic ideowych połączyli siły, żeby walczyć o nowe inwestycje dla Włodawy. Gwarantem sukcesu ma być wicepremier i minister aktywów Jacek Sasin, który w tej kadencji dostał się do Sejmu właśnie z województwa lubelskiego.

Patronat Sasina

– Minister angażuje się, żeby bezpośrednio do miasta doszła kolej, więc zyska na tym i Chełm. We Włodawie powstała podstrefa ekonomiczna, a pan premier chce także wesprzeć jej rozwój. Pomoże nam znaleźć inwestorów. Dla nas ważne są miejsca pracy, żeby zatrzymać młodych ludzi. Do tego wsparcie przy pozyskiwaniu środków finansowych: zarówno z rządu jak i Unii Europejskiej – podkreśla Wiesław Holaczuk.

Z pewnością regionalne władze partii spodziewają się niezadowolenia u Włodzimierza Czarzastego, który rządzi ciężką ręką. – Jeżeli w przeszłości kierownictwo Nowej Lewicy reagowało na różne działania w terenie, w kontekście współpracy z PiS, nie wyobrażam sobie braku reakcji w tym przypadku – mówi jeden z lokalnych polityków. – Do tej pory Włodzimierz Czarzasty jeszcze nie dzwonił do Jacka Czerniaka. Na pewno Jacek jest gotowy na taką dyskusję –dodaje.

