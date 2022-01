Hołownia: Trzeba to powstrzymać

Szymon Hołownia, odnosząc się do obecnej sytuacji podwyżek cen w Polsce powiedział, że "premier idzie w dobrym kierunku, ale za późno i za wolno. Przewidywania, jak widać, nie były trafne, bo wszystko wprowadzane jest za wolno".

– Pierwsza tarcza antyinflacyjna obniży inflację o ok. 0,3 proc. Ta dzisiejsza już o 1,6. Przy warunkach, które mamy to jest wciąż za mało – mówił lider Polski 2050 na antenie Polsat News. Szymon Hołownia dodał, że "to nie jest tak, że teraz wyszedł rząd i zaproponował jakieś rajskie rozwiązanie, które sprawi, że za chwilę wszystko będzie OK. Nie będzie OK."

Hołownia: Najbardziej skomplikowany system podatkowy w Europie

Polityk ocenia, że "przed nami bardzo ciężkie miesiące zarówno jeśli chodzi o ceny żywności, jak i o tę spiralę cenowo-płacową, która już się nakręca. – Proszę zobaczyć co czeka nas mniej więcej w marcu. Teraz Polskim Ładem dostali po plecach nauczyciele, mundurowi i seniorzy, a za chwilę dostaną jednoosobowe działalności gospodarcze i producenci – zaznaczył lider Polski 2050.

Na pytanie prowadzącego, co należy zrobić, żeby poprawić aktualną sytuację i narastającą inflację, Hołownia odpowiedział: – Trzeba obniżyć VAT i trzeba – powiem to wprost – powstrzymać Polski Ład. W samym grudniu nowelizowali tę ustawę już trzy razy. Tego rodzaju zamieszanie spowoduje, że będziemy mieć drugi najbardziej skomplikowany system podatkowy w Europie.

– Polski Ład miał być cudownym wehikułem Mateusza Morawieckiego. Oni mówili, że to ma być program wyborczy, który ich poniesie do następnej kadencji. Ale to jest taki program, w którym okazuje się, że to, że ktoś zyskuje, oznacza, że ktoś inny traci – tłumaczył Hołownia.

