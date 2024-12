Senator KO porównał Nawrockiego do Putina. "Zły wzór"

"Zły wzór do naśladowania!!! Wzorzec-kopia" – napisał senator w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył grafikę, gdzie były zestawione dwa zdjęcia Putina oraz dwa Nawrockiego. Na fotografiach u góry widać prezydenta Rosji jak trenuje boks oraz ćwiczy na siłowni, a na zdjęciach u dołu widać Nawrockiego w analogicznych sytuacjach.

Wpis jest kolportowany przez sympatyków KO oraz polityków ugrupowania, którzy nie kryją entuzjazmu w związku z grafiką. "Piękne zaoranie przez Stanisława Gawłowskiego" – napisał Członek Rady Krajowej PO RP Daniel Dragan.



Nie brakuje jednak głosów krytycznych. "Strach pomyśleć kto na pana oddał głos", "Ty jesteś normalny?", "Jak wrócę pana zdjęcie z psem i obok zdj Hitlera ze swoim owczarkiem z takim podpisem to nie będzie pan zły?", "Trzeba być chorym, żeby zestawiać putina z jakimkolwiek pisiorem" – to tylko niektóre komentarze do wpisu Gawłowskiego.

Chcą odebrać immunitet Nawrockiemu

Karol Nawrocki może stracić immunitet. Marszałek Szymon Hołownia potwierdził, że do Sejmu wpłynął wniosek w tej sprawie. Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prezes IPN – tak jak posłowie – jest chroniony immunitetem. O jego uchyleniu decyduje Sejm.

Autorem wniosku przeciw Karolowi Nawrockiemu jest stowarzyszenie emerytów mundurowych. Chodzi o wypowiedź szefa IPN, dotyczącą odebrania przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którą uznano za obraźliwą.

Również Paweł Szefernaker przekazał na X, że odebrał pismo do marszałka Sejmu, w którym został poinformowany o rozpoczęciu procesu uchylenia mu immunitetu. Polityk może mieć kłopoty ponieważ udostępnił twitta na portalu X.

Sondaż prezydencki

W poniedziałek Polsat opublikował wyniku sondażu prezydenckiego przeprowadzonego na zlecenie "Wydarzeń".

W sondażu zapytano Polaków, na kogo oddaliby swój głos w pierwszej turze wyborów na prezydenta. Rafał Trzaskowski zajął pierwsze miejsce zdobywając 35,7 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 26,2 proc.

Trzecie miejsce przypadło kandydatowi Polski 2050, Szymonowi Hołowni, który uzyskał 10,1 proc. poparcia. Na czwartym miejscu znalazł się reprezentant Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 9,6 proc., a piąte miejsce zajęła kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat, zdobywając 6,1 proc.

Pozostali kandydaci: Marek Jakubiak osiągnął wynik 1,6 proc., natomiast Piotr Szumlewicz nie zdobył żadnego poparcia.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 10,8 proc. badanych, a deklarowana frekwencja wyniosłaby 67,6 proc.

