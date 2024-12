PKW o subwencji PiS. Marciniak: Są trzy możliwości

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ma ponownie zająć się sprawozdaniem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

Plan PKW na dziś

Przed wejściem na posiedzenie PKW jej szef Sylwester Marciniak poinformował, że zaprezentuje na nim projekt ustawy przygotowany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz ewentualne konsekwencje wynikające dla Komisji z tego projektu.

– Po drugie, wpłynęło ponaglenie ze strony komitetu wyborczego PiS dotyczące niezałatwienia kwestii sprawozdania finansowego z wyborów z ubiegłego roku – przekazał Marciniak i dodał: "Po trzecie mamy właśnie ten sporny projekt uchwały, który trochę się ciągnie jak telenowela brazylijska, ale mam nadzieję, że problemy rozwiążemy w starym roku. I wreszcie czwarty punkt dotyczy sprawozdań finansowych partii politycznych, które PKW musi przyjąć".

Przewodniczący PKW podkreślił, że gremium to musi podjąć decyzję. Jak tłumaczył, są tu trzy możliwości. Są to: przyjęcie sprawozdania komitetu wyborczego PiS, "tak jak przepis Kodeksu wyborczego mówi, że niezwłocznie PKW przyjmuje sprawozdanie" albo odrzucenie sprawozdania, jednak jak podkreślił Marciniak, "będzie tu problem, żeby wskazać podstawę prawną". – I ewentualnie trzecia możliwość to jest oczywiście kolejne odroczenie – dodał.

Sylwester Marciniak wyraził jednak przekonanie, że PKW powinno jednak rozstrzygnąć ten problem. – Dlatego że naszym zadaniem nie jest mnożenie wątpliwości, tylko podjęcie decyzji – wyjaśnił.

