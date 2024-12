Szef PKW: Ryszard Kalisz często mija się z prawdą

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak opublikował komunikat na temat wypowiedzi członka PKW Ryszarda Kalisza. Szef PKW zarzucił byłemu politykowi, a obecnie członkowi Komisji, że często "mija się z prawdą".

"W związku z wprowadzającymi w błąd publicznymi wypowiedziami członka PKW Ryszarda Kalisza oraz niektórych publicystów, wyjaśniam, że podjęte przez mnie działania są zgodnie z prawem" – czytamy.

twitter

Marciniak podkreśla, że przepisy Kodeksu wyborczego nakładają na Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej obowiązek organizowania pracy Komisji. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Państwowej Komisji Wyborczej albo sekretarza PKW, może zdecydować o podjęciu uchwały przez PKW w trybie obiegowym. Szef PKW przypomina, że w 2024 r. zarządzonych było 38 głosowań w trybie obiegowym, w trakcie których Państwowa Komisja Wyborcza podjęła kilkadziesiąt uchwał

Marciniak podważa słowa Kalisza

Szef PKW wskazuje też, że wbrew temu, co twierdzi Ryszard Kalisz, tryb obiegowy został zarządzony, by podjąć nie 9, lecz tylko 3 uchwały i nie (jak twierdzi Kalisz) w nieistotnych sprawach, ale w sprawach niecierpiących zwłoki.

"W ub. tygodniu jeden z komisarzy wyborczych zrzekł się funkcji, zatem zaistniała konieczność, i to bardzo pilna, podjęcia uchwał o wygaśnięciu jego funkcji i powierzeniu pełnienia tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu. Dodać należy, że co tydzień w Polsce odbywa się co najmniej kilka wyborów, chociażby w poprzednią niedzielę dziewięć wyborów uzupełniających i dwa wybory ponowne do rad gmin, za których przeprowadzenie są odpowiedzialni przede wszystkim komisarze wyborczy. Poza tym, w takiej sytuacji trzeba się niezwłocznie zwrócić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wskazanie kandydatów na tę funkcję" – czytamy.

Z kolei trzeci projekt uchwały dotyczył sytuacji przewidzianej w art. 145 § 6 Kodeksu wyborczego, który stanowi, iż jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika finansowego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.

"Zatem sytuacja przewidziana treścią powyższego przepisu i mieści się także w pojęciu sprawy niecierpiącej zwłoki. Nie sposób więc zgodzić się z twierdzeniami mec. Kalisza, który, delikatnie mówiąc, często wprowadza w błąd opinię publiczną, mija się z prawdą i jako jedyny z członków PKW wypowiada się regularnie mediach, nie mając ku temu doświadczenia w sprawach wyborczych" – wskazuje Marciniak.

Kalisz nie czytał materiałów, które komentuje?

Szef PKW zarzucił też Kaliszowi, że zabiera głos w sprawach, o których nie ma pojęcia. "Z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie czyta prawdopodobnie materiałów przesłanych przez KBW, natomiast je komentuje. Wskazuje na to choćby fakt, że w obiegowym trybie podjęcia uchwał, najczęściej nie głosuje albo przysyła informacje po terminie (jak np. ostatnio w dniu 9 grudnia 2024 r.). A w bieżącym głosowaniu twierdził publicznie, że uchwał poddanych pod głosowanie jest 9, a to oznacza, że nawet nie przeczytał pisma wszczynającego tryb obiegowy, bowiem wskazane było głosowania mają być 3 uchwały i ich tytuły zostały wymienione. nim, że przedmiotem Wreszcie, wbrew temu co twierdzi mec. Kalisz, w dniu 16 grudnia 2024 r. nie zapadła uchwała o odroczeniu rozpatrzenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r., albowiem zgodnie z art. 161 § 3 Kodeksu wyborczego, PKW podejmuje uchwały jedynie w zakresie swoich ustawowych uprawnień, a co więcej Kodeks wyborczy, w przeciwieństwie do innych ustaw, nie przewiduje podstawy prawnej do odroczenia lub zawieszenia postępowania w sprawach wyborczych" – napisał.

"Dodać należy, że na tym posiedzeniu nie została podjęta przez Komisję żadna uchwała. Jednocześnie informuję, że wobec zgłoszenia sprzeciwu wobec podjęcia w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dniu 15 października 2023 r., w związku z art. 161 § 7 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym w przypadku gdy w wyznaczonym terminie członek Państwowej Komisji Wyborczej złoży sprzeciw, projekt uchwały rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, zwołuję posiedzenie Komisji na dzień 30 grudnia 2024 r. na godz. 12" – dodaje Marciniak.

Czytaj też:

Uchwała w sprawie PiS w trybie obiegowym. Szef PKW wydał komunikat